OM - Malaise : Ce proche de Mitroglou qui dézingue Dario Benedetto !

Publié le 23 janvier 2021 à 6h45 par T.M.

Depuis plusieurs mois, Dario Benedetto est en grande difficulté à l’OM. Et dans l’entourage de Kostas Mitroglou, on ne comprend pas pourquoi l’Argentin jouait à la place du Grec.

André Villas-Boas peut enfin souffler, il tient enfin son attaquant. En effet, ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée d’Arkadiusz Milik, prêté avec obligation d’achat par Naples. A 26 ans, le Polonais va ainsi venir résoudre les problèmes offensifs des Phocéens, qui cherchaient depuis de longs mois une autre solution que Dario Benedetto. En effet, l’Argentin n’est plus que l’ombre de lui même et Villas-Boas n’avait pas énormément d’options pour la pointe de son attaque. Alors que relancer Kostas Mitroglou aurait pu être une idée, l’entraîneur de l’OM ne compte pas sur le Grec. Ce qu’on ne comprend pas dans l’entourage de l’attaquant grec.

« Je ne comprends pas pourquoi Benedetto joue à sa place »