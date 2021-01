Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda envoie un message fort après Monaco !

Publié le 23 janvier 2021 à 23h50 par La rédaction

En grosse période de crise ces derniers temps, l'OM s'est de nouveau incliné face à l'AS Monaco (3-1) ce samedi. S'il pointe du doigt les moments de flottements de la part de ses coéquipiers, Steve Mandanda pense qu'il y a encore de l'espoir pour la suite de la saison.