OM - Clash : L'incroyable punchline de Villas-Boas sur les tensions entre Payet et Thauvin !

Publié le 23 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que les tensions seraient vives entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, André Villas-Boas ironise sur la situation, conscient que ses deux joueurs ne sont pas vraiment très proches.

C'est un secret de Polichinelle, les relations entre Florian Thauvin et Dimitri Payet n'ont jamais été excellentes. Depuis qu'ils évoluent ensemble à l'OM, plusieurs informations ont circulé à ce sujet, et cela ne semble pas s'arranger avec le temps. Jérôme Rothen assurait même que les deux hommes ne s'adressaient plus la parole. Devant les médias, André Villas-Boas a été interrogé à ce sujet, et il avoue à demi-mots qu'il y a des problèmes entre les deux joueurs.

«Je ne pense pas qu’ils passeront leurs vacances ensemble»