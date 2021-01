Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès dézingue totalement l’OM de Villas-Boas !

Publié le 22 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Ce mercredi, l’OM s’est de nouveau incliné face au RC Lens (0-1). Après la rencontre, Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots pour évoquer la prestation des joueurs d’André Villas-Boas.

La crise est de plus en plus forte à l’OM. Pour les hommes d’André Villas-Boas, les mauvais résultats s’accumulent et suite à la dernière défaite face à Nîmes, cela avait même chauffé en interne. Alors que les choses ont été dites entre les dirigeants, le staff et les joueurs, une réaction était attendue ce mercredi face au RC Lens. Cela a été loin d’être le cas. Pour ce match en retard, les joueurs de l’OM ont livré une bien triste performance, finissant par s’incliner (0-1). Une prestation qui a suscité de nouvelles vives critiques à l’encontre des Marseillais.

« La situation est très grave »