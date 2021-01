Foot - OM

OM - Malaise : Le gros coup de gueule de Mandanda sur la situation du club !

Publié le 21 janvier 2021 à 9h00 par La rédaction

Deuxième défaite en quatre jours au Stade Vélodrome pour l'OM qui s'est incliné ce mercredi face à Lens (0-1). Un revers qui a eu le don d'irriter le capitaine Steve Mandanda qui aimerait voir du changement au sein du club Phocéen.

Après la défaite face à Nîmes (1-2), l'Olympique de Marseille n'est pas parvenu à faire mieux face à Lens ce mercredi, s'inclinant 0-1 sous les banderoles explicites des supporters du club, sur lesquelles était notamment écrit ce message : « Vous êtes dégueulasses » . Deux défaites consécutives à domicile, dans un Stade Vélodrome toujours aussi vide, sans aucune réaction de la part des joueurs de l'OM, qui confirment leur très mauvais début d'année 2021 (un match nul et trois défaites en quatre rencontres). Alors selon Steve Mandanda, capitaine de l'OM, il ne va pas falloir tarder avant d'effectuer quelques changements radicaux au sein même du club.

« Il y a, je pense, beaucoup de choses à changer au sein du club »