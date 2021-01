Foot - OM

OM - Malaise : A l’OM, on ne lâche pas Dario Benedetto !

Publié le 19 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Malgré un but face à Nîmes, Dario Benedetto est toujours en grande difficulté. Néanmoins, à l’OM, l’Argentin peut compter sur différents soutiens.

Après de très bons débuts à l’OM, Dario Benedetto n’est désormais plus que l’ombre de lui même. En effet, à la pointe de l’attaque, l’Argentin n’arrive à rien, ratant de nombreuses occasions. Face à Nîmes, bien qu’il ait marqué, Benedetto s’est aussi distingué par un énorme raté dans les 5 mètres. Des ratés qui commencent d’ailleurs à agacer un peu André Villas-Boas. En effet, ce lundi, en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a confié : « Il abuse un peu avec les ratés devant le but ».

« Il va inverser la tendance »