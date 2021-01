Foot - OM

OM - Malaise : Sakai répond à une menace de Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 22 janvier 2021 à 15h15 par D.M.

Présent en conférence de presse, Hiroki Sakai est revenu sur la crise sportive de l’OM et notamment sur les menaces de son président Jacques-Henri Eyraud après la défaite face à Nîmes samedi dernier.

Jacques-Henri Eyraud est sorti de ses gonds. Le président de l’OM n’a pas caché sa colère après la défaite de samedi dernier face à Nîmes (1-2) et n’aurait pas hésité à mettre un coup de pression à ses joueurs. « Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté et qu’on s’est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu’on avait aucune envie. On l’a rarement vu comme ça. Le prez (le président) était furieux. Il a dit qu’on était indigne de porter le maillot et qu’on ne respectait pas les supporters » a déclaré un joueur de l’OM à RMC Sport . Par ailleurs, Jacques Henri Eyraud aurait demandé à ses joueurs étrangers d’apprendre le français sous peine de quitter le club à la fin de la saison.

« Que je parle français ou pas, j'ai toujours tout donné pour ce club »