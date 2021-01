Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a ciblé sa nouvelle priorité !

Publié le 26 janvier 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau renfort dans l’entrejeu avec le départ imminent de Morgan Sanson, l’OM a bien coché le nom d’Amine Harit qui ferait figure de priorité pour Pablo Longoria.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Morgan Sanson va bien rejoindre Aston Villa dans les prochaines heures, et l’OM récupèrera 16M€ + 3M€ de bonus dans l’opération. Désireux de pallier ce départ, Pablo Longoria observe donc plus que jamais sur le marché des transferts au poste de milieu de terrain relayeur, après avoir déjà bouclé les arrivées de Pol Lirola et Arkadiusz Milik cet hiver en prêt avec option d’achat. Et le directeur sportif de l’OM aurait une priorité bien définie.

Harit pour remplacer Sanson à l’OM ?