Mercato - OM : Une grosse opération à 19M€ confirmée pour Pablo Longoria !

Publié le 26 janvier 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Morgan Sanson s’apprête à quitter l’OM pour rejoindre Aston Villa après avoir validé sa visite médicale en début de semaine avec le club anglais. Une opération estimée à 16M€ + 3M€ de bonus.

Le 18 janvier dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Morgan Sanson se rapprochait d’un transfert vers Aston Villa, bien déterminé à recruter le milieu de terrain de l’OM cet hiver. Et la tendance a été confirmée samedi dernier en conférence de presse par André Villas-Boas, qui justifiait l’absence de Sanson pour le match contre l’AS Monaco : « J'ai demandé à Morgan ce matin s'il avait la tête à jouer, parce que l'offre était sur la table. Malheureusement, il a dit "Mister, honnêtement, c'est dur et difficile pour moi." Je lui ai dit que je le laisserai hors du match, la concentration l'a quitté avec l'offre d'Aston Villa ». Et le dossier Sanson est désormais tout proche du dénouement pour l’OM.

Sanson a validé sa visite médicale