Mercato : Après le Real Madrid, l'avenir de Zidane ne fait plus de doutes !

Publié le 24 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid semble s'inscrire en pointillés, sa future destination ne faire guère de doutes, le banc de l'équipe de France lui tend les bras.

Entre Zinedine Zidane et l'équipe de France, c'est une longue histoire d'amour. Et elle n'est peut-être pas terminée. Ancien attaché de presse des Bleus, Philippe Tournon reconnaissait récemment que Noël Le Graët envisageait clairement de faire de Zidane le futur sélectionneur des Bleus. « Si vous m'aviez posé la question en 2006 (année de la fin de sa carrière de joueur, ndlr), quand il a quitté la scène de joueur, je vous aurais dit: 'Je ne vois pas trop, il va falloir qu'il se lâche, qu'il prenne du coffre'. Depuis, avec ce qu'il a fait au Real avec deux titres de champion et trois coupes d'Europe, jackpot, c'est énorme. Le président (de la Fédération française de football, ndlr) Le Graët l'a dans un coin de sa tête. C'est à peu près dans l'ordre naturel des choses », confiait-il récemment sur RMC . Et même Didier Deschamps en semble convaincu.

Deschamps valide Zidane pour sa succession