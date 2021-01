Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas au cœur d'un énorme désaccord entre Longoria et Eyraud ?

Publié le 26 janvier 2021 à 18h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'André Villas-Boas s'inscrit en pointillés du côté de l'OM, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria seraient en désaccord concernant la décision à prendre.

Depuis quelques jours, l'avenir d'André Villas-Boas fait grandement parler. Et pour cause, l'OM vit un début d'année 2021 très compliqué entre la perte du Trophée des Champions contre le PSG et la série de mauvais résultats en Ligue 1. Une situation qui fragilise donc la positions du technicien portugais sur le banc marseillais alors que son contrat prend fin en juin prochain. Et visiblement, son avenir serait d'ailleurs au cœur d'un désaccord entre Pablo Longoria et André Villas-Boas.

Eyraud refroidi par le coût du licenciement de Villas-Boas