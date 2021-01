Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déniché le «nouveau Pogba» !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que l'OM va récupérer Franco Tongya (18 ans) dans la cadre d'une transaction impliquant Marley Aké avec la Juventus, il semblerait que le club phocéen ait mis la main sur un milieu de terrain très prometteur.

C'est une opération inattendue que Pablo Longoria aurait bouclé. Lundi, Fabrizio Romano révélait en effet que l'OM avait mis en place un échange entre Marley Aké et Franco Tongya avec la Juventus. Le club phocéen va donc récupérer un milieu de terrain prometteur mais méconnu du grand public. Giacomo Iacobellis, journaliste à TMW , présente ainsi le futur joueur de l'OM et le compare à un certain Paul Pogba.

Avec Tongya, l'OM tient le «petit Pogba»