Mercato - OM : Le projet McCourt est en pleine révolution !

Publié le 26 janvier 2021 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis son arrivée en tant que head of football de l’OM l’été dernier, Pablo Longoria a opéré à de nombreux changements de cap dans la direction du projet McCourt. Reste à savoir si cette petite révolution en interne sera payante sur le long terme.

Ça bouge en coulisses à l’OM ! Dès l’été dernier, alors qu’il a été choisi par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt pour reprendre le flambeau d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria a rapidement imposé sa patte dans le nouveau visage du club phocéen. Devant faire face à de sérieux soucis financiers, le dirigeant espagnol a toutefois réussi à contourner ces difficultés pour offrir à l’OM un mercato estival ambitieux (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo, Mickaël Cuisance, Luis Henrique) et principalement basé sur des arrivées en forme de prêt avec option d’achat. Et même si la situation sportive actuelle de l’OM laisse à désirer, Pablo Longoria entend bien garder le cap et continuer son profond changement dans les années à venir…

Thauvin, Amavi… L’acte 2 du projet McCourt va commencer

En effet, le vestiaire de l’OM devrait considérablement changer de visage au cours de cette année 2021. La vente de Morgan Sanson à Aston Villa, révélée en exclusivité par le10sport.com, est imminente, et d’autres grandes figures du projet McCourt vont suivre dans les prochains mois. Florian Thauvin ne prolongera vraisemblablement pas son contrat et devrait ainsi s’en aller libre l’été prochain, et L’Equipe a indiqué dans ses colonnes du jour que Jordan Amavi suivra également cette trajectoire. Des éléments qu’il faudra impérativement remplacer pour que l’OM reste compétitif en Ligue 1, et ce avec les contraintes financières liées à crise sanitaire. Mais pour mieux maitriser son budget, Pablo Longoria a déjà la solution.

Le salary cap va changer les habitudes de l’OM

L’Equipe a révélé lundi dans ses colonnes que le head of football de l’OM envisagerait très sérieusement d’instaurer un salary-cap, qui permettrait d’avoir un meilleur contrôle sur la masse salariale. Le barème s’organiserait de la manière suivante : un salaire de 2,7M€ net par an pour les stars de l’OM, entre 1,2 et 1,5M€ pour les joueurs intermédiaires, et entre 600 000 et 800 000€ pour les jeunes talents. Une autre petite révolution qui devrait apporter sa pierre à l’édifice de Longoria, qui est en train de révolutionner point par point le projet McCourt.