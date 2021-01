Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme changement est programmé dans le projet McCourt !

Publié le 26 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Désireux d’avoir un bien meilleur contrôle des finances de l’OM, Pablo Longoria prépare une petite révolution pour l’avenir avec l’instauration d’un salary-cap au sein du club.

C’est un fait, Pablo Longoria est en train de convaincre les observateurs depuis son arrivée au poste de directeur sportif de l’OM l’été dernier. L’Espagnol a réussi de nombreux deals sous la forme de prêt avec option d’achat (Mickaël Cuisance, Leonardo Balerdi et dernièrement Pol Lirola et Arkadiusz Milik) ainsi que des ventes intéressantes avec Bouna Sarr (10M€) et Morgan Sanson (16M€). Et pour maitriser encore davantage les finances de Frank McCourt à l’OM, Longoria aurait une stratégie bien précise en tête.

Un salary-cap à l’OM la saison prochaine ?

Comme l’a révélé L’Equipe lundi dans ses colonnes, le directeur sportif de l’OM envisagerait d’instaurer un salary-cap dans les mois à venir, qui s’organiserait de la manière suivante : un salaire de 2,7M€ net par an pour les stars de l’OM, entre 1,2 et 1,5M€ pour les joueurs intermédiaires, et entre 600 000 et 800 000€ pour les jeunes talents. Un procédé déjà utilisé par Longoria lorsqu’il était en place au FC Valence, et qui serait un changement considérable pour le club phocéen.