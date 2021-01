Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a trouvé le successeur de Villas-Boas !

Publié le 26 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne mis à jour le 26 janvier 2021 à 11h43

Suite au début d'année plus que poussif de l'OM, distancé dans la course au podium en Ligue 1, l'avenir d'André Villas-Boas semble plus que jamais menacé. Et Pablo Longoria a déjà identifié sa priorité pour le remplacer : Lucien Favre.

L'avenir d'André Villas-Boas est un sujet récurrent du côté de la cité phocéenne. En effet, alors qu'en mai dernier, le technicien portugais était déjà passé proche de quitter son poste, suite au départ d'Andoni Zubiuzarreta dont il était très proche. Mais il a finalement été convaincu de rester par ses joueurs, ainsi que par la perspective de disputer la Ligue des Champions. Cependant, cette saison, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, après un parcours européen catastrophique et une élimination dès la phase de groupe de la C1, l'OM connaît un début d'année 2021 qui plombe ses chances dans la course au podium en Ligue 1. Une situation qui a conduit André Villas-Boas à mettre son poste en jeu auprès de sa direction. « Je n'ai pas menacé de démissionner, j'ai mis ma place à disposition de la direction en raison de nos résultats. Ils m'ont soutenu et on est prêt pour la suite. On va continuer le travail jusqu'à la fin de la saison j'espère. Le plus important est de finir bien la saison et maintenir notre adversaire direct à côté de nous », confiait-il après le revers contre l'AS Monaco (1-3).

Favre, la priorité de Longoria !

Et visiblement, Pablo Longoria tâte déjà le terrain pour remplacer André Villas-Boas et scrute notamment le marché des entraîneurs libres. Dans cette optique, Lucien Favre serait sa grande priorité comme le révèle Geoffroy Garétier. « Pablo Longoria, le directeur sportif de l’OM, veut faire venir le plus vite possible, même si cela est possible dans les prochains jours, Lucien Favre. On rappelle qu’il est libre car il a été licencié de Dortmund en décembre, il connaît bien la Ligue 1 car il est passé par Nice. C’est un pari sur l’avenir pour Longoria (...) Je ne sais pas si cela se fera mais c’est la piste numéro un ! », assure le journaliste de Canal+ sur le plateau du Late Football Club . Libre depuis son licenciement du Borussia Dortmund, le technicien suisse garde une excellente cote en Ligue 1 depuis son passage sur le banc de l'OGC Nice entre 2016 et 2018. Et visiblement, son parcours aurait convaincu l'OM.

Valverde ne viendra pas