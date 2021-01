Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valverde, départ… La vérité sur l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 25 janvier 2021 à 20h45 par D.M.

Malgré les mauvais résultats de l’OM, les dirigeants marseillais n’auraient pas l’intention de se séparer d’André Villas-Boas en cours de saison. La relation entre l’entraîneur et Pablo Longoria serait au beau fixe et il ne serait pas question d’un départ malgré la rumeur Ernesto Valverde.

L’OM a connu une nouvelle défaite face à l’AS Monaco (1-3) ce samedi en championnat. Un mauvais résultat qui fragilise un peu plus la position d’André Villas-Boas. En colère après les dernières contre-performances de son équipe, l’entraîneur marseillais aurait menacé de quitter son poste après la rencontre face à Nîmes le 16 janvier dernier, avant de revenir sur sa décision. Mais ce samedi, la presse espagnole a indiqué que l’aventure marseillaise de Villas-Boas pourrait effectivement tourner court. AS et Movistar indiquaient que les dirigeants de l’OM avaient pris la décision de se séparer du technicien portugais et de le remplacer par Ernesto Valverde, ancien entraîneur du FC Barcelone.

« Il n’y a en réalité rien pour l’instant »