Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas réclame un dernier renfort à Longoria !

Publié le 26 janvier 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que Morgan Sanson va rejoindre Aston Villa pour 16M€, hors bonus, André Villas-Boas espère que l'OM recrutera un milieu de terrain pour le remplacer.

Comme prévu, l'Olympique de Marseille a vendu plusieurs joueurs. Kostas Mitroglou a rejoint l'Aris Salonique suite à la rupture de son contrat tandis que Kevin Strootman a été prêté au Genoa. Deux départs espérés par l'OM, à l'inverse de celui de Morgan Sanson qui affaibli clairement l'effectif d'André Villas-Boas. En effet, le milieu de terrain a rejoint Aston Villa contre un chèque de 16M€, hors bonus. Mais le technicien portugais réclame un joueur pour le remplacer.

«On doit remplacer Sanson»