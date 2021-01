Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va acter un changement radical en interne !

Publié le 26 janvier 2021 à 18h45 par La rédaction

Pablo Longoria aurait décidé de démanteler la cellule de recrutement de l'OM, qu'il avait quelque peu délaissé ces dernières semaines.

Si les rumeurs vont bon train concernant l'avenir plus qu'incertain d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM ces derniers temps, une chose reste certaine : Pablo Longoria, le Head of football marseillais, n'a pas chômé depuis l'ouverture du mercato hivernal. Le dirigeant espagnol a d'abord ramené un latéral droit à Marseille avec le prêt de Pol Lirola, arrivé en provenance de la Fiorentina. Longoria a ensuite offert à André Villas-Boas l'attaquant qu'il réclamait, Arkadiusz Milik. L'avant-centre polonais a quitté le Napoli pour rejoindre la Canebière. Au rayon des départs, le dirigeant de l'OM a vendu Morgan Sanson à Aston Villa contre une somme comprise entre 15 et 18M€. La suractivité de Pablo Longoria pourrait s'accompagner de plusieurs conséquences immédiates sur l'organigramme marseillais...

La cellule de recrutement réduite à néant ?