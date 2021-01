Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Florian Thauvin a recalé Pablo Longoria !

Publié le 26 janvier 2021 à 10h30 par A.M.

Au mois de décembre, Pablo Longoria aurait tenté de prolonger Florian Thauvin, mais les discussions n'auraient pas eu le temps d'aller bien loin entre les deux parties...

L'avenir de Florian Thauvin est l'un des dossiers brûlants du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, le contrat de l'international français prend fin en juin prochain, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le mois de mars, un départ libre est plus qu'envisageable pour Florian Thauvin puisque l'OM ne semble pas avoir les moyens de prolonger son ailier. Et pourtant, Pablo Longoria a bien tout tenté pour conserver le Champion du monde.

Les discussions n'ont pas trainé entre Thauvin et Longoria