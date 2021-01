Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La date du départ de Villas-Boas déjà connue ?

Publié le 26 janvier 2021 à 13h10 par D.M.

André Villas-Boas n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’OM, qui arrive à son terme en juin prochain. Et selon Simone Rovera, la tendance serait à un départ du technicien à la fin de la saison.

« La prolongation avec l’OM implique donc une chose que je n’aime pas tout de suite, c’est de signer à nouveau pour deux. Je ne mets pas la pression sur le club, je ne suis pas pressé. Je n’ai pas, en ce moment, des résultats sportifs à la hauteur (…) Quand le club voudra faire une proposition, je déciderai » avait confié André Villas-Boas en janvier dernier dans un entretien à O Jogo . Mais depuis, la situation de l’entraineur marseillais s’est aggravée. Empêtré dans une crise sportive, le technicien portugais a vu sa position être fragilisée et les interrogations sur son avenir se multiplier. Ce samedi, la presse espagnole a même annoncé le départ de Villas-Boas et a évoqué l’identité de son successeur, Ernesto Valverde.

« On peut dire qu’on se dirige vers un divorce plus ou moins à l’amiable à la fin de la saison »