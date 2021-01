Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour Edin Dzeko ?

Publié le 26 janvier 2021 à 22h45 par A.D.

Annoncé sur le départ de l'AS Rome à cause d'un conflit avec son entraîneur, Edin Dzeko serait finalement loin d'être parti.

Alors qu'il se serait pris le bec avec Paulo Fonseca, Edin Dzeko ne serait plus en odeur de sainteté à l'AS Rome. Après avoir perdu son brassard de capitaine, le buteur bosnien aurait été placé sur la liste des transferts des Giallorossi . Une information qui n'aurait pas échappé au PSG. En effet, Leonardo serait prêt à sauter sur l'occasion pour offrir Edin Dzeko à Mauricio Pochettino. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait livrer une belle bataille pour le buteur de 34 ans, puisque plusieurs autres clubs, et notamment la Juventus et l'Inter seraient également sur ses traces. Et malgré tout, l'AS Rome pourrait finalement changer d'avis et conserver Edin Dzeko.

L'AS Rome essaierait de calmer les choses avec Dzeko

Selon les informations de Paolo Paganini, divulguées sur son compte Twitter , l'AS Rome ne parviendrait pas à trouver un remplaçant digne de ce nom à Edin Dzeko. Dans cette optique, les Giallorossi tenteraient de combler le fossé qui existerait entre leur entraineur, Paulo Fonseca, et leur numéro 9. Comme l'a laissé entendre le journaliste italien de Rai Sport , Edin Dzeko pourrait donc finalement ne plus être poussé vers la sortie par la Roma. A suivre...