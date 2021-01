Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a joué un très vilain tour à Neymar !

Publié le 27 janvier 2021 à 0h45 par T.M.

En janvier 2019, Leonardo a fait venir Lucas Paqueta au Milan AC, chipant le milieu de terrain au nez et à la barbe du PSG et surtout de Neymar.

Depuis le dernier mercato estival, Lucas Paqueta évolue en France. N’ayant jamais convaincu au Milan AC, le Brésilien est venu relancer sa carrière à l’OL et pour le moment, cela se passe très bien sur les bords du Rhône. Néanmoins, Lucas Paqueta aurait pu débarquer bien avant en Ligue 1 puisque le PSG était intéressé par l’ancien joueur de Flamengo depuis plusieurs mois déjà. En janvier 2019, le club de la capitale souhaitait notamment le faire venir du Brésil, mais c’est finalement un certain Leonardo qui a raflé la mise, bouclant ainsi l’arrivée de Lucas Paqueta au Milan AC.

« On avait discuté avec Antero Henrique… »