Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie fracassante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 26 janvier 2021 à 5h00 par A.M.

Invitée à commenter la situation de Neymar, Isabela Pagliari confirme que le Brésilien est très épanoui au PSG où il souhaite marquer l'histoire.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, Neymar est en pleines discussions pour prolonger. Le Brésilien et le PSG semblent sur la même longueur d'ondes à ce sujet. Il faut dire que comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité l'été dernier, Neymar est plus épanoui que jamais à Paris et cela se ressent dans ses prestations récentes. Journaliste pour Esporte Interativo , Isabela Pagliari confirme d'ailleurs clairement la tendance en ce qui concerne l'implication de Neymar.

«Neymar s’inscrit de plus en plus dans l’histoire du PSG»