Mercato - PSG : L'opération Mbappé a déjà débuté au Real Madrid !

Publié le 26 janvier 2021 à 23h10 par La rédaction

Le Real Madrid rêve de s'offrir Kylian Mbappé, mais l'international français va coûter très cher à la Casa Blanca. Néanmoins, de côté, les Merengue auraient déjà un petit pactole.

L'avenir de Kylian Mbappé est la source de nombreuses interrogations ces derniers temps. L'attaquant de 22 ans voit son contrat avec le PSG se terminer en juin 2022, soit dans un an et demi, et rien n'indique qu'il désire prolonger son aventure dans le club de la capitale. Dans le même temps, plusieurs grosses cylindrées européennes, comme Liverpool et le Real Madrid, ont les yeux rivés sur l'international français. Pour autant, un transfert cet été pourrait coûter très cher. Les Merengue estiment qu'ils pourraient être forcés de dépenser jusqu'à 160M€ pour attirer Kylian Mbappé dans la capitale espagnole, c'est pourquoi ils auraient déjà commencé à faire leurs calculs...

Déjà 102M€ mis de côté pour Mbappé ?