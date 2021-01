Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce de ce flop de Zidane sur son avenir

Publié le 26 janvier 2021 à 23h00 par A.D.

A la peine au Real Madrid, Luka Jovic a été prêté à l'Eintracht Francfort lors de ce mercato hivernal. Alors qu'il est censé faire son retour à la Maison-Blanche à l'issue de la saison, le buteur serbe s'est livré sur son avenir.

Arrivé de l'Eintracht Francfort à l'été 2019, Luka Jovic n'est pas parvenu à s'imposer au Real Madrid. Pour se relancer, le buteur serbe a été prêté à son ancien club jusqu'au 30 juin. Alors qu'il retrouve de sa superbe à l'Eintracht Francfort, Luka Jovic va revenir au Real Madrid à l'issue de la saison, à moins d'un gros revirement de situation. Interrogé sur son retour à la Maison-Blanche , l'attaquant de 23 ans a préféré botter en touche, précisant qu'il se focalisait sur ses performances à l'Eintracht.

«Je suis concentré sur l'Eintracht»