Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane s'enflamme pour son départ !

Publié le 26 janvier 2021 à 19h00 par A.D.

Alors qu'il ne s'est pas du tout acclimaté au Real Madrid, Luka Jovic a fait son retour à l'Eintracht Francfort pour se relancer. Prêté jusqu'à la fin de la saison, le buteur serbe s'est livré sur son départ de la Maison-Blanche.

Etincelant sous les couleurs de l'Eintracht Francfort lors de la saison 2018-2019, Luka Jovic a séduit la direction du Real Madrid. Lors de l'été qui a suivi cette saison, Florentino Pérez a donc déboursé une somme proche de 60M€ pour s'offrir les services du buteur serbe. Toutefois, cet investissement n'a pas du tout été rentabilisé pour le moment. En effet, depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic n'a pas pu montrer toute l'étendue de son talent. A tel point qu'il est devenu un indésirable pour Zinedine Zidane et a dû être prêté à l'Eintracht cet hiver pour retrouver des couleurs. Auteur d'un retour fracassant à Francfort, Luka Jovic s'est totalement enflammé, avant d'expliquer pourquoi il était nécessaire qu'il revienne sur ses pas.

«La ville, le club et surtout l'équipe sont faits pour moi»