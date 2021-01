Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik en rajoute une couche sur son arrivée à l’OM !

Publié le 26 janvier 2021 à 17h15 par T.M.

Présenté à la presse ce mardi, Arkadiusz Milik a fait part de sa joie de rejoindre l’OM. Et sur les réseaux sociaux, le nouveau protégé d’André Villas-Boas en a rajouté une couche.

André Villas-Boas peut avoir le sourire, il a enfin son attaquant de pointe. En effet, l’OM est tombé d’accord avec Naples pour le prêt avec obligation d’achat d’Arkadiusz Milik. Très attendu sur la Canebière, le Polonais va désormais devoir répondre sur le terrain. En effet, le néo-Marseillais est très heureux d’entamer un nouveau chapitre et d’enfin pouvoir rejouer, lui qui était mis de côté par Gattuso ces derniers mois. « Le club me voulait, il voulait un attaquant et moi je voulais venir. J'ai traversé une période difficile car je ne jouais plus à Naples. Je sais que c'est un bon choix », a notamment lâché Arkadiusz Milik lors de sa présentation ce lundi.

« Je suis très heureux d’être un joueur de l’OM »