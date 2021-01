Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une énorme annonce pour cette opération inattendue !

Publié le 26 janvier 2021 à 16h10 par A.M.

Invité à commenter la fin du mercato de l'OM, Pablo Longoria a confirmé avec trouvé un accord avec la Juventus concernant l'opération impliquant Marley Aké et Franco Tongya.

Avant même l'ouverture du mercato, Pablo Longoria confirmait qu'il allait falloir se montrer créatif. « Il faut inventer des opérations, être créatif. Pour le mercato d'hiver, il faut être imaginatif. Tous les clubs ont le même problème : les difficultés financières. On doit travailler ensemble entre clubs pour trouver des solutions », confiait le head of football de l'OM dans les colonnes de La Provence . Et le dirigeant espagnol n'avait pas menti. Comme révélé par Fabrizio Romano, l'OM devrait envoyer Marley Aké à la Juventus et récupérer Franco Tongya dans la transaction.

«Nous sommes en train de finaliser ce type d'opération»