Mercato - OM : Trois nouveaux départ déjà programmés par Longoria ?

Publié le 25 janvier 2021 à 23h00 par A.C.

Après Morgan Sanson, Pablo Longoria pourrait continuer à dégraisser l’effectif de l’OM à la fin de la saison.

Ce mercato hivernal est une véritable démonstration de la part de Pablo Longoria. Le head of football de l’Olympique de Marseille travaille d’arrache-pied depuis le début du mois de janvier et a déjà bouclé plusieurs coups. Il y a eu Pol Lirola et Arkadiusz Milik, mais également les départs de Kevin Strootman et de Kostas Mitroglou, avec celui de Morgan Sanson qui devrait suivre. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le milieu de l’OM se rapproche d’Aston Villa, pour un transfert qui pourrait aller de 15 à 20M€.

Kamara, Caleta-Car et Radonjic pourrait ne pas être retenus