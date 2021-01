Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle sortie intrigante de Villas-Boas sur son avenir !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h00 par B.C. mis à jour le 26 janvier 2021 à 14h02

Depuis le début de l’année 2021, l’OM est à la traine, et l’avenir d’André Villas-Boas est plus que jamais menacé. Cependant, le Portugais n’imagine pas quitter le club phocéen comme il l’a indiqué ce mardi, à moins que Pablo Longoria n'en décide autrement...

Qu’il semble loin le temps où André Villas-Boas faisait l’unanimité à Marseille ! Après une première saison satisfaisante à l’OM, le Portugais traverse aujourd’hui une grosse zone de turbulences. André Villas-Boas avait déjà été fragilisé par la campagne européenne catastrophique de l’Olympique de Marseille, mais le début d’année réalisé par son équipe n’a rien arrangé, et son avenir est aujourd’hui remis en question. Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, AVB refuse d’envisager une prolongation pour l’heure, et si les mauvais résultats se poursuivaient, sa direction pourrait même envisager de s’en séparer prématurément. Les noms de Lucien Favre et d’Ernesto Valverde ont notamment été évoqués ces dernières heures pour lui succéder.

« Si je reste jusqu’à la fin de saison ? Oui, sauf si Pablo veut me virer »