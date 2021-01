Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet a plombé l'avenir de Florian Thauvin !

Publié le 26 janvier 2021 à 12h10 par A.M.

Alors que Pablo Longoria était bien décidé à prolonger Florian Thauvin, le dirigeant espagnol s'est retrouvé confronté à une situation insoluble suite au nouveau contrat signer par Dimitri Payet.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ libre de Florian Thauvin prend forme depuis plusieurs mois. Et pour cause, l'international français n'a toujours pas prolongé son bail qui s'achève en juin prochain, et les négociations semblent s'enliser puisque l'ailier marseillais est conscient qu'en attendant la fin de la saison, il peut espérer récupérer une grosse prime à la signature en rejoignant l'étranger. Et même Pablo Longoria, arrivé trop tard, semble impuissant face à cette situation.

Prolonger Thauvin après Payet était impossible