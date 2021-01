Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une grosse annonce sur le départ de Sanson !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Alors que Morgan Sanson est en instance de départ pour Aston Villa, l’OM compte bel et bien le remplacer au milieu de terrain comme l’a confirmé Pablo Longoria.

Ces derniers jours, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’Aston Villa était passé à l’action pour déloger Morgan Sanson de l’OM cet hiver, et cette opération est sur le point d’aboutir. En effet, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 16M€ + 3M€ de bonus pour le transfert du milieu de terrain français, qui est sur le point d’officialiser son transfert vers Birmingham. Et l’OM entend bien se retourner après le départ de Sanson…

« On va chercher à le remplacer »