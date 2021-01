Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik livre les coulisses de son arrivée !

Publié le 26 janvier 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Recruté cet hiver par l’OM qui était en quête d’une nouvelle pointure en attaque, Arkadiusz Milik revient sur les coulisses de son arrivée et affiche déjà de solides ambitions pour son nouveau challenge.

Dario Benedetto étant en panne d’inspiration cette saison à la pointe de l’attaque de l’OM, Pablo Longoria a décidé de réagir en cette période de mercato hivernal. Le head of football du club phocéen a finalement bouclé l’arrivée d’Arkadiusz Milik, qui a été prêté par Naples avec une option d’achat quasi-obligatoire, et le buteur polonais est attendu comme futur grand attaquant de l’OM. Présenté ce mardi en conférence de presse, Milik s’est confié sans détour sur son arrivée et sur le challenge qui l’attend.

« Il y a beaucoup d’attentes, je le sais »