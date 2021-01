Mercato - Barcelone : Un ultime détail à régler dans le dossier Lautaro Martinez ?

Foot - Mercato - Barcelone

Pour refroidir les ardeurs du FC Barcelone, l'Inter compterait offrir un nouveau bail à Lautaro Martinez. Un contrat d'environ 5M€ nets annuels, plus bonus. Et pour les Lombards, l'issue serait imminente.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait souhaité s'attacher les services de Lautaro Martinez pour pallier le départ de Luis Suarez vers l'Atlético. Faute de moyens suffisants, le Barça n'est pas parvenu à trouver un terrain d'entente avec l'Inter. Malgré cet échec, le club blaugrana n'aurait pas renoncé à l'idée de recruter Lautaro Martinez. Toutefois, l'Inter s'activerait en coulisse pour repousser les avances catalanes. Dans cette optique, les Nerazzurri envisageraient de prolonger le contrat de leur numéro 10. Et il semblerait que ce dossier soit sur le point d'être bouclé.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , la direction de l'Inter et l'agents de Lautaro Martinez, qui auraient programmé une rencontre ce mardi après-midi, pourraient tomber d'accord pour une prolongation de contrat à hauteur de 5M€ nets annuels + bonus. Ainsi, il ne manquerait plus qu'une étape à franchir avant que le buteur des Nerazzurri ne paraphe un nouveau bail à Milan : que Suning, propriétaire du club, donne son feu vert. Le Barça serait donc en très mauvaise posture en ce qui concerne Lautaro Martinez.

Bozza d’intesa tra gli agenti di #LautaroMartinez e l’#Inter per il prolungamento del contratto con relativo aumento di stipendio a €5M netti a stagione + bonus. Serve ora via libera dalla Cina di Suning per ratificare il tutto. #calciomercato

Meet ongoing between Lautaro #Martinez’s agent and #Inter to reach an agreement about contract’s extension until 2025. #transfers https://t.co/AwyQBbfEIG