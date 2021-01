Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est fixé pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 22h15 par D.M.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid va devoir dépenser près de 160M€ pour s’offrir Kylian Mbappé cet été. Une somme colossale pour le club espagnol, en grande difficulté financière suite à la crise du Covid-19.

Après avoir joué un rôle majeur dans la victoire de son équipe face à Montpellier ce vendredi, Kylian Mbappé est sorti du silence et a accepté d’évoquer sa situation au PSG. « Je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » a-t-il confié au micro de Téléfoot la chaîne . Leonardo aurait entamé des discussions avec le champion du monde pour le convaincre de prolonger son contrat, qui court pour l’instant jusqu’en 2022, mais Kylian Mbappé pourrait très bien décider de changer d’air lors du prochain mercato estival et rejoindre une équipe étrangère. Comme révélé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de mai, Jürgen Klopp apprécie énormément son profil et souhaite l’attirer à Liverpool, mais le Real Madrid est plus que jamais dans le coup.

160M€ pour s'offrir Mbappé ?