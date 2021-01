Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de froid pour l'arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 25 janvier 2021 à 13h10 par T.M.

Pour le Real Madrid, l’arrivée de Kylian Mbappé serait finalement très compliqué. Et l’aspect économique de l’opération serait notamment un gros frein pour le club merengue.

Et si Kylian Mbappé ne rejoignait finalement pas le Real Madrid ? Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français se pose actuellement des questions concernant son avenir et il attendrait notamment une grande réponse de la part de la Casa Blanca. En effet, selon les informations de ABC , le Real Madrid de Florentino Pérez accuserait lui aussi de grosses difficultés financières et pourrait ne pas être en mesure de dépenser les 160M€ nécessaires au transfert de Kylian Mbappé. Ainsi, ce dernier aurait demandé aux Merengue s’ils étaient vraiment capables d’assumer son transfert. Toutefois, comme l’a expliqué le média ibérique, cela pourrait ne pas être le seul obstacle pour le Real Madrid.

Un salaire qui pose problème !

Et outre le montant du transfert de Kylian Mbappé, c’est le futur salaire de l’attaquant du PSG qui pourrait également bloquer l’opération. En effet, aujourd’hui, l’attaquant français percevrait près de 34M€ bruts par saison. Un montant conséquent, mais si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid, il demandera certainement une augmentation et l’addition va ainsi se corser. Or, la Casa Blanca n’a donc actuellement pas d’argent, demandant même à ses joueurs de baisser leur salaire afin de réaliser quelques économies.