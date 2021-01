Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à tenter un coup incroyable avec Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 14h15 par T.M.

Au Real Madrid, face aux difficultés financières, l'arrivée de Kylian Mbappé serait de plus en plus complexe pour l'été 2021. De quoi pousser les Merengue à envisager un nouveau scénario.

Kylian Mbappé l’a publiquement annoncé, il est actuellement en pleine réflexion concernant la trajectoire à donner pour la suite de sa carrière. En effet, à seulement 22 ans, l’attaquant du PSG est déjà confronté à un choix très important pour son avenir. Doit-il prolonger avec le club de la capitale pour s’y inscrire sur le long terme ou poursuivre sa carrière ailleurs ? Et forcément, en cas de départ, tous les regards se tournent vers le Real Madrid. Normalement, la Casa Blanca devrait lancer l’assaut à l’été pour tenter de chiper Mbappé au PSG. Néanmoins, Florentino Pérez pourrait à nouveau décaler l’offensive pour le champion du monde.

Rendez-vous… en 2022 ?