Mercato - PSG : Un improbable scénario se profile pour Mbappé !

Publié le 25 janvier 2021 à 15h45 par A.D.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à terme le 30 juin 2022, Leonardo s'activerait pour le prolonger. En désaccord sur la durée du renouvellement, le directeur sportif du PSG et le clan du joueur pourraient décider de conclure un pacte assez spécial. En effet, les parties pourraient se mettre d'accord pour une prolongation et un transfert à l'été 2022.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé se demande s'il doit prolonger ou non avec le PSG. « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » , a confié Kylian Mbappé dernièrement. Malgré cette sortie, le numéro 7 du PSG pourrait finalement étendre son bail et partir dans seulement un an et demi.

Mbappé transféré en 2022 malgré une prolongation ?

Selon les informations d'Abdellah Boulma, divulguées sur son compte Twitter , Leonardo maintiendrait le contact avec Kylian Mbappé. Pour convaincre son crack français de parapher un nouveau contrat, le directeur sportif du PSG voudrait lui garantir un rôle au centre du projet du club. Alors qu'ils auraient des difficultés à s'entendre sur la durée du renouvellement, les deux camps pourraient conclure un pacte, à savoir une prolongation mais avec un transfert de Kylian Mbappé à l'été 2022. De cette manière, le PSG pourrait conserver son numéro 7 une année supplémentaire et encaisser un gros chèque pour compenser son départ. Et pour le recrutement de Kylian Mbappé, on devrait assister à un bras de fer entre le Real Madrid, qui serait en pole position sur ce dossier, et Liverpool.