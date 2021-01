Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce gros dossier de Leonardo ?

Publié le 28 janvier 2021 à 21h45 par A.C.

Récemment proposé au PSG, Edin Dzeko pourrait prendre la direction d’un autre club européen.

Entre l’AS Roma et Edin Dzeko, ça semble bel et bien fini. L’attaquant et son entraineur Paulo Fonseca semblent irréconciliables et, à en croire la presse italienne, un départ serait inévitable. Le Paris Saint-Germain a rapidement été cité parmi les possibles courtisans de Dzeko et récemment, Sport Italia a même parlé d’un échange avec Mauro Icardi proposé par l’AS Roma. Non sec du PSG, qui ne semble pas vouloir se séparer de son international argentin.

Après le PSG, la Roma propose Dzeko à l’Inter