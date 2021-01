Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ inévitable pour ce buteur ciblé par Leonardo ?

Publié le 28 janvier 2021 à 0h15 par A.D.

Entre l'AS Rome et Edin Dzeko, les tensions seraient de plus en plus importantes. De quoi rendre inévitable le départ du buteur annoncé dans le viseur du PSG ?

Alors qu'il se serait pris le bec avec son entraineur Paulo Fonseca, Edin Dzeko ne devrait plus faire long feu à l'AS Rome. En effet, la direction des Giallorossi aurait décidé de faire un choix entre son entraineur et son ancien capitaine. Après réflexion, les têtes pensantes romaines auraient décidé de se séparer d'Edin Dzeko et de le placer sur leur liste de transferts. Ce qui pourrait faire les affaires du PSG. En effet, Leonardo verrait d'un bon oeil une arrivée d'Edin Dzeko dans le club de la capitale. Et si le principal intéressé préférerait rester à Rome, il pourrait finalement être contraint de revenir sur sa position.

Edin Dzeko banni de l'entrainement collectif de l'AS Rome ?