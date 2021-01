Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le plan de vol sur le mercato est bien défini !

Publié le 27 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

Les Verts sont soumis à des contraintes incontournables pour le mercato hivernal. Analyse.

Le journaliste Simone Rovera a livré un diagnostic assez clair autour du mercato de l’AS Saint-Etienne, dont on sait qu’elle peine à finaliser le transfert du buteur égyptien de Zamalek, Mostafa Mohamed : « Saint Etienne veut un défenseur central et un attaquant. Ce sont des solutions très low budgets, en prêt, ou avec un moindre cout, parce que Saint-Etienne a des difficultés économiques ».

Déjà 20 millions à dégager avant fin juin