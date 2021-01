Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme rebondissement pour l’arrivée de Mostafa Mohamed !

Publié le 27 janvier 2021 à 17h15 par T.M.

Ces derniers jours, l’arrivée de Mostafa Mohamed à l’ASSE avait clairement pris du plomb dans l’aile. Néanmoins, chez les Verts, on n’a jamais cessé d’y croire et cela pourrait bien payer.

A la recherche d’un attaquant, l’ASSE travaille depuis plusieurs semaines déjà sur l’arrivée de Mostafa Mohamed, actuel attaquant du Zamalek. Un dossier qui est loin d’être simple pour les Verts et les rebondissements ont été nombreux. Dernièrement, la tendance n’était d’ailleurs clairement pas en faveur des Verts. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’ASSE avait notamment dû contracter un prêt pour répondre aux demandes des Egyptiens. Mais cela n’était pas encore gagné puisque les tensions étaient à leur paroxysme entre les deux clubs et la direction de Zamalek n’avait pas hésité à publier un communiqué violent contre les Stéphanois.

Un transfert bouclé pour l’ASSE ?