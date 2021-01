Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le club de Mostafa Mohamed fracasse totalement l’ASSE !

Publié le 26 janvier 2021 à 22h00 par T.M.

En conflit avec l’ASSE à propos de Mostafa Mohamed, le club égyptien de Zamalek a décidé de réagir et d’entamer des procédures juridiques.

A la recherche d’un attaquant pour l’ASSE, Claude Puel est à fond sur Mostafa Mohamed, buteur du Zamalek. Un dossier qui est toutefois compliqué. Premièrement pour des raisons économiques. Comme le10sport.com vous l’a révélé, les Verts ont demandé un prêt pour boucler l’opération. Mais pas sûr que cela suffise puisque l’autre point blocage concerne les tensions entre l’ASSE et le club égyptien depuis la grosse sortie de Roland Romeyer. Alors que la direction de Zamalek n’a clairement pas apprécié, voilà qu’elle contre-attaque. Et un communiqué piquant vient d’être publié à ce sujet.

Zamalek l’a mauvaise contre l’ASSE !