Mercato - PSG : Leonardo déjà fixé dans ce dossier brûlant du Barça ?

Publié le 26 janvier 2021 à 21h45 par B.C.

Alors que le PSG tenterait sa chance avec Eric Garcia, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Manchester City, les obstacles seraient nombreux dans ce dossier.

Annoncé sur le départ en ce mois de janvier, Eric Garcia devrait finalement finir la saison avec Manchester City. « Nous verrons ce qui se passe à la fin du mercato. Je suis à peu près sûr qu'il partira à la fin de la saison et maintenant, dans ce mercato, cela dépendra des autres clubs », confiait il y a quelques jours Pep Guardiola. Le Barça souhaitait en effet boucler l’arrivée du défenseur de 20 ans durant le mercato hivernal mais se retrouve aujourd’hui dans une situation compliquée en raison de ses problèmes financiers et du report de ses élections présidentielles, empêchant les Blaugrana de se montrer actif. Une aubaine pour le PSG, qui voudrait également mettre la main sur l’Espagnol, libre à l’issue de la saison, mais cela serait loin d’être gagné pour Mauricio Pochettino et Leonardo.

Le Barça veut rapidement boucler l’affaire, Arsenal également dans le coup