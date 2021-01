Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino passe à l'action dans ce dossier brûlant du FC Barcelone !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h15 par B.C.

Priorité du FC Barcelone, Eric Garcia serait également dans le viseur du PSG, et Mauricio Pochettino pourrait jouer un rôle décisif dans ce dossier.

À 20 ans, Eric Garcia peut se targuer d’être l’un des défenseurs centraux les plus prisés sur le marché des transferts. Alors que son contrat court jusqu’à la fin de la saison avec Manchester City, l’Espagnol ne prolongera pas et peut donc négocier avec le club de son choix aujourd’hui, en vue de la saison prochaine. Annoncé sur le départ dès ce mois de janvier, Eric Garcia devrait malgré tout finir la saison avec les Skyblues comme l’a annoncé Pep Guardiola : « Nous verrons ce qui se passe à la fin du mercato. Je suis à peu près sûr qu'il partira à la fin de la saison et maintenant, dans ce mercato, cela dépendra des autres clubs. » Malgré sa détermination dans ce dossier, le FC Barcelone n’est pas en mesure de boucler cette opération dans ce mercato hivernal en raison de ses problèmes financiers et organisationnels avec les élections présidentielles repoussées, de quoi laisser une chance aux autres clubs, à commencer par le PSG.

Pochettino aurait d’excellents rapports avec le clan Eric Garcia