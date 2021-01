Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid obligé de prendre une terrible décision pour Mbappé ?

Publié le 26 janvier 2021 à 21h10 par B.C.

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait finalement être trop cher pour le club espagnol cet été.

Alors que son avenir fait énormément parler depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé a décidé de sortir du silence vendredi soir, après la victoire du PSG contre Montpellier (4-0). « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion. La réflexion avance ? Oui, oui bien sûr ça avance et je suis très heureux ici parce que le PSG m'a donné des opportunités incroyables et je suis reconnaissant à vie de ce que le club m'a donné », a confié le champion du monde tricolore sur Canal +. Une sortie qui n’a toutefois pas eu le mérite de lever le voile sur son avenir. En effet, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour la suite de sa carrière, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG. En Espagne, on indique que le Real Madrid est toujours à l’affût et rêve de se positionner dès l’été prochain. Cependant, sur le plateau du Chiringuito , le journaliste Josep Pedrerol est venu jeter un froid sur ce dossier.

« Il est impossible d’atteindre les 150M€ que pourrait coûter Mbappe »