Mercato : OM, Aston Villa… Morgan Sanson envoie des messages forts !

Publié le 26 janvier 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Officiellement transféré à Aston Villa ce mardi, Morgan Sanson a adressé un long message d’adieu aux supporters de l’Olympique de Marseille dans la foulée de l’annonce de son départ. Et avec son arrivée en Premier League, le moins que l’on puisse dire est que l’ancien joueur de Montpellier nourrit de grandes ambitions.

Attendue depuis maintenant plusieurs jours, l’annonce du départ de Morgan Sanson s’est produite ce mardi en fin d’après-midi. Le joueur de 26 ans quitte donc l’Olympique de Marseille pour rejoindre Aston Villa, qui a accéléré ces derniers jours afin de le recruter comme le10sport.com vous l’avait révélé. Le milieu français a ainsi paraphé un contrat de quatre ans et demi avec l’écurie basée à Birmingham. Cette vente permet à l’OM de percevoir une belle indemnité de transfert, chiffrée à 16 M€ plus 3 M€ de bonus. Une somme qui offrira la possibilité à Pablo Longoria de recruter un éventuel successeur à Morgan Sanson dans les prochains jours, dossier sur lequel il a confirmé travailler ce mardi lors de la conférence de presse de présentation d'Arkadiusz Milik : « On va chercher à remplacer Sanson dans les prochains jours, mais le mercato d'hiver est difficile, je pense que ça va s'accélérer. Si on a l'opportunité d'être actif, on le sera ».

« Je ne suis pas arrivé marseillais, mais je le suis devenu »

Mais de son côté, pendant que son désormais ex-club cherche à le remplacer, Morgan Sanson n’a pas caché toute son émotion à la suite de son transfert. En effet, dans un long message publié sur son compte Twitter, le Français a tenu à remercier chaleureusement l’OM et ses supporters pour ses quatre années passées au sein de l’écurie phocéenne. « Quatre ans… La vie va vite, la carrière très vite… La fin d’une aventure incroyable et inoubliable ici dans la ville du football. Je suis arrivé à Marseille tel un minot de 22 ans, j’en repars père de famille. Ce club m’aura fait grandir sportivement et humainement. Merci à l’OM, ce si grand club, reconnu dans le monde entier, pour tous ces innombrables moments passés ici, des situations parfois compliquées, des moments difficiles avec des périodes de crise… Mais tellement de moments incroyables, des ambiances EXTRAORDINAIRES et INDESCRIPTIBLES que je n’oublierai jamais, une ferveur inimaginable et une passion démesurée qui fait le charme de ce club si particulier… J’ai une pensée pour toutes les personnes qui m’ont aidé dans mon quotidien et qui ont rendu mon passage meilleur : mes coéquipiers, les différents staffs sportifs et médicaux, intendants, la direction, la comm, tout le personnel de l’administration, les supporters et bien sûr le coach AVB. C’est avec le coeur lourd que je vous dis au revoir. Une page de ma vie et de ma carrière se tourne aujourd’hui avec le sentiment d’avoir réussi à accomplir un travail propre et d’avoir toujours tout donné pour ce maillot... Merci pour vos centaines de message de remerciements, d’amour, de reconnaissance, mais aussi la bienveillance pour cette nouvelle aventure qui m’attend. Je ne suis pas arrivé marseillais, mais je le suis devenu. Tellement fier d’avoir fair parti de ce club. À jamais Olympien », a écrit Morgan Sanson.

« C’était un rêve depuis tout petit pour moi de rejoindre la Premier League »