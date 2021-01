Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est imminent pour Morgan Sanson !

Publié le 26 janvier 2021 à 17h28 par T.M. mis à jour le 26 janvier 2021 à 17h30

Annoncé depuis plusieurs jours désormais, le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa ne serait désormais plus qu’une question d’heures.