Mercato - ASSE : Claude Puel proche de boucler un nouveau renfort ?

Malgré son échec dans le dossier Mostafa Mohamed, l’ASSE serait proche de boucler un nouveau renfort. Le club du Forez devrait en effet mettre la main sur Simon Deli, défenseur du Club Bruges.

À moins d’une semaine de la fermeture du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne s’active pour se renforcer. Le club du Forez est en grande difficulté en Ligue 1, et Claude Puel n’a pas d’autre choix que d’injecter du sang neuf dans son effectif pour tenter de se relancer. La priorité de l’entraîneur stéphanois reste l’arrivée d’un attaquant, et plus particulièrement de Mostafa Mohamed (Zamalek), mais ce dossier semble perdu d’avance pour les Verts. Dans le même temps, l’ASSE multiplie également les pistes pour mettre la main sur un défenseur, et il semble qu’un joueur serait proche de rejoindre Geoffroy-Guichard.

