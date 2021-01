Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen va plomber un dossier brûlant de Pochettino !

Publié le 27 janvier 2021 à 12h45 par A.M.

En quête d'un milieu offensif avant de lâcher Dele Alli, Tottenham s'intéresse à Christian Eriksen. Mais comme annoncé par Antonio Conte, le Danois ne bougera pas, ce qui complique les plans du PSG.

Après la victoire de l'Inter Milan dans le derby contre l'AC Milan (2-1), Antonio Conte a scellé l'avenir de Christian Eriksen, buteur dans les arrêts de jeu pour offrir la victoire aux Nerazzurri : « Personne ne vient et personne ne part. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet. Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui, je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc... Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe ». Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui ciblait l'international danois. Mais cela complique également les plans parisiens dans un autre dossier.

Eriksen bloque le départ d'Alli